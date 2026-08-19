S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invitation Homes von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Invitation Homes-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Invitation Homes-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 33.46 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Invitation Homes-Aktie investierten, hätten nun 29.886 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 888.22 USD, da sich der Wert eines Invitation Homes-Papiers am 18.08.2026 auf 29.72 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 11.18 Prozent.

Der Börsenwert von Invitation Homes belief sich zuletzt auf 17.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch