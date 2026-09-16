Invitation Homes Aktie 35308683 / US46187W1071
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Invitation Homes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Invitation Homes-Investment von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Invitation Homes eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die Invitation Homes-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 35.29 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Invitation Homes-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 283.366 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Invitation Homes-Aktie auf 27.64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’832.25 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 21.68 Prozent gleich.
Invitation Homes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.27 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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