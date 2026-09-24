S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel wäre ein Invesco-Investment von vor 10 Jahren heute wert

Heute vor 10 Jahren wurden Invesco-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 30.54 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Invesco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 327.439 Invesco-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 30.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’065.49 USD wert. Mit einer Performance von +0.65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Invesco einen Börsenwert von 13.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch