S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Invesco-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Invesco-Anteile betrug an diesem Tag 24.10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41.494 Invesco-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’190.04 USD, da sich der Wert eines Invesco-Papiers am 28.10.2026 auf 28.68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.00 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Invesco einen Börsenwert von 12.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch