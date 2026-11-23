Heute vor 10 Jahren wurden Trades der International Paper-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die International Paper-Anteile bei 46.22 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21.635 International Paper-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 30.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 656.84 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34.32 Prozent verringert.

International Paper erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch