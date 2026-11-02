S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die International Paper-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das International Paper-Papier bei 38.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25.880 International Paper-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 941.25 USD, da sich der Wert eines International Paper-Papiers am 30.10.2026 auf 36.37 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.87 Prozent verringert.

Der Marktwert von International Paper betrug jüngst 19.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch