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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in International Paper-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die International Paper-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das International Paper-Papier bei 38.64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25.880 International Paper-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 941.25 USD, da sich der Wert eines International Paper-Papiers am 30.10.2026 auf 36.37 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.87 Prozent verringert.
Der Marktwert von International Paper betrug jüngst 19.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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