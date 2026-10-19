International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Paper-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in International Paper-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden International Paper-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die International Paper-Aktie bei 52.06 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die International Paper-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 192.086 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 6’540.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.05 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 34.59 Prozent.
Insgesamt war International Paper zuletzt 18.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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