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International Paper Aktie 942105 / US4601461035

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Lukrativer International Paper-Einstieg? 11.05.2026 16:02:20

S&P 500-Papier International Paper-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Paper von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in International Paper eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

International Paper
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Heute vor 10 Jahren wurde das International Paper-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die International Paper-Aktie an diesem Tag 40.61 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Paper-Aktie investiert, befänden sich nun 2.462 International Paper-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.05.2026 81.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.03 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18.67 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von International Paper belief sich zuletzt auf 17.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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