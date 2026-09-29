S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Flavors Fragrances von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden International Flavors Fragrances-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 134.08 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.458 International Flavors Fragrances-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 639.32 USD, da sich der Wert eines International Flavors Fragrances-Anteils am 28.09.2026 auf 85.72 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36.07 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von International Flavors Fragrances belief sich zuletzt auf 21.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch