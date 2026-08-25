S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Flavors Fragrances von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der International Flavors Fragrances-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren International Flavors Fragrances-Anteile an diesem Tag 66.04 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert, befänden sich nun 151.423 International Flavors Fragrances-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 12’993.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.94 Prozent.

Am Markt war International Flavors Fragrances jüngst 21.54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch