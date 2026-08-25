International Flavors & Fragrances Aktie 941876 / US4595061015
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Flavors Fragrances von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in International Flavors Fragrances-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der International Flavors Fragrances-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren International Flavors Fragrances-Anteile an diesem Tag 66.04 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert, befänden sich nun 151.423 International Flavors Fragrances-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 12’993.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.94 Prozent.
Am Markt war International Flavors Fragrances jüngst 21.54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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