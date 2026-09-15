S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr abgeworfen

International Flavors Fragrances-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64.37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155.352 International Flavors Fragrances-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 83.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’961.01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29.61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für International Flavors Fragrances eine Börsenbewertung in Höhe von 21.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch