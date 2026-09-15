International Flavors & Fragrances Aktie 941876 / US4595061015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives International Flavors Fragrances-Investment?
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in International Flavors Fragrances-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
International Flavors Fragrances-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64.37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 155.352 International Flavors Fragrances-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 83.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’961.01 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29.61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für International Flavors Fragrances eine Börsenbewertung in Höhe von 21.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Flavors & Fragrances Inc.
Analysen zu International Flavors & Fragrances Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.