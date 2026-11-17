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|Lukratives International Flavors Fragrances-Investment?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Papier International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Flavors Fragrances von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen International Flavors Fragrances-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem International Flavors Fragrances-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73.94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135.245 International Flavors Fragrances-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 10’818.23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 79.99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.18 Prozent gesteigert.
Insgesamt war International Flavors Fragrances zuletzt 20.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu International Flavors & Fragrances Inc.
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