IntercontinentalExchange Group Aktie 22339711 / US45866F1049
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine IntercontinentalExchange Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in IntercontinentalExchange Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 02.09.2025 wurden IntercontinentalExchange Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 175.09 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hat, hat nun 5.711 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.09.2026 911.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 159.60 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.85 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für IntercontinentalExchange Group eine Börsenbewertung in Höhe von 90.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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