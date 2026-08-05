S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine IntercontinentalExchange Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem IntercontinentalExchange Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 187.40 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hat, hat nun 0.534 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79.62 USD, da sich der Wert eines IntercontinentalExchange Group-Papiers am 04.08.2026 auf 149.20 USD belief. Das entspricht einem Minus von 20.38 Prozent.

Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich zuletzt auf 85.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch