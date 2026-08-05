IntercontinentalExchange Group Aktie 22339711 / US45866F1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|IntercontinentalExchange Group-Anlage
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine IntercontinentalExchange Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in IntercontinentalExchange Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem IntercontinentalExchange Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 187.40 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hat, hat nun 0.534 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79.62 USD, da sich der Wert eines IntercontinentalExchange Group-Papiers am 04.08.2026 auf 149.20 USD belief. Das entspricht einem Minus von 20.38 Prozent.
Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich zuletzt auf 85.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu IntercontinentalExchange Group Inc
Analysen zu IntercontinentalExchange Group Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.