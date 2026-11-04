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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren IntercontinentalExchange Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der IntercontinentalExchange Group-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IntercontinentalExchange Group-Aktie bei 107.91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.267 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 170.93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’584.01 USD wert. Damit wäre die Investition 58.40 Prozent mehr wert.
IntercontinentalExchange Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 96.35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu IntercontinentalExchange Group Inc
Analysen zu IntercontinentalExchange Group Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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