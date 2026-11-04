S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der IntercontinentalExchange Group-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IntercontinentalExchange Group-Aktie bei 107.91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.267 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 170.93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’584.01 USD wert. Damit wäre die Investition 58.40 Prozent mehr wert.

IntercontinentalExchange Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 96.35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch