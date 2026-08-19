IntercontinentalExchange Group Aktie 22339711 / US45866F1049
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen IntercontinentalExchange Group-Investment gewesen.
Am 19.08.2021 wurde die IntercontinentalExchange Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IntercontinentalExchange Group-Anteile bei 116.38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 85.925 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen IntercontinentalExchange Group-Papiere wären am 18.08.2026 13’419.83 USD wert, da der Schlussstand 156.18 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 34.20 Prozent.
Am Markt war IntercontinentalExchange Group jüngst 87.08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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