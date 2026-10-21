S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IntercontinentalExchange Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die IntercontinentalExchange Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 53.27 USD wert. Bei einem IntercontinentalExchange Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 187.737 IntercontinentalExchange Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 158.57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29’769.46 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 197.69 Prozent zugenommen.

Insgesamt war IntercontinentalExchange Group zuletzt 89.00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch