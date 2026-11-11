S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das IntercontinentalExchange Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 134.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 74.627 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 176.36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’161.19 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 31.61 Prozent gleich.

Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich zuletzt auf 96.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch