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IntercontinentalExchange Group Aktie 22339711 / US45866F1049

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IntercontinentalExchange Group-Investition im Blick 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Papier IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in IntercontinentalExchange Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

IntercontinentalExchange Group
122.57 CHF 0.92%
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Die IntercontinentalExchange Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die IntercontinentalExchange Group-Aktie bei 113.99 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.773 IntercontinentalExchange Group-Aktien. Die gehaltenen IntercontinentalExchange Group-Aktien wären am 11.08.2026 1’326.87 USD wert, da der Schlussstand 151.25 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 32.69 Prozent.

Der Börsenwert von IntercontinentalExchange Group belief sich jüngst auf 84.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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