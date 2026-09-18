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Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072

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Interactive Brokers Group-Investment 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Interactive Brokers Group-Aktie Anlegern gebracht.

Interactive Brokers Group
73.72 CHF 1.99%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden Interactive Brokers Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4.414 Interactive Brokers Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 390.07 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Papiers am 17.09.2026 auf 88.38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 290.07 Prozent angewachsen.

Alle Interactive Brokers Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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