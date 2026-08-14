Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Interactive Brokers Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Interactive Brokers Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Interactive Brokers Group-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Interactive Brokers Group-Anteile bei 63.92 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15.645 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’430.23 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Papiers am 13.08.2026 auf 91.42 USD belief. Damit wäre die Investition um 43.02 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Interactive Brokers Group einen Börsenwert von 41.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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