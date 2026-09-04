Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Interactive Brokers Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Interactive Brokers Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Interactive Brokers Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8.83 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 113.218 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’523.63 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Anteils am 03.09.2026 auf 92.95 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 952.36 Prozent vermehrt.
Interactive Brokers Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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