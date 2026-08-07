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Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072

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Frühe Anlage 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Interactive Brokers Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Interactive Brokers Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Interactive Brokers Group
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Heute vor 10 Jahren wurde die Interactive Brokers Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Interactive Brokers Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9.03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.071 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 952.34 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Anteils am 06.08.2026 auf 86.02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 852.34 Prozent vermehrt.

Interactive Brokers Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 40.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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