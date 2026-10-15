Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Incyte-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurden Incyte-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 88.15 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11.344 Incyte-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 111.57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’265.68 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26.57 Prozent erhöht.
Alle Incyte-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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