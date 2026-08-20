S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor einem Jahr verdient

Das Incyte-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Incyte-Papier an diesem Tag bei 86.20 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Incyte-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116.009 Incyte-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’903.71 USD, da sich der Wert eines Incyte-Anteils am 19.08.2026 auf 128.47 USD belief. Damit wäre die Investition 49.04 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Incyte eine Börsenbewertung in Höhe von 25.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch