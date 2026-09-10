S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Incyte von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Incyte-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 79.13 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Incyte-Aktie investierten, hätten nun 126.374 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 126.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’924.43 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59.24 Prozent angezogen.

Incyte war somit zuletzt am Markt 25.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch