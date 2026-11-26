Am 26.11.2021 wurde das Incyte-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Incyte-Anteile an diesem Tag bei 68.38 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Incyte-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14.624 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’789.27 USD, da sich der Wert einer Incyte-Aktie am 25.11.2026 auf 122.35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78.93 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Incyte einen Börsenwert von 25.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch