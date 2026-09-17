Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Incyte-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Incyte-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Incyte-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Incyte-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Incyte-Aktie bei 84.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Incyte-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.179 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 147.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124.75 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 47.11 Prozent.
Insgesamt war Incyte zuletzt 24.69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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