S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Illumina von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Illumina-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 436.48 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 22.910 Illumina-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’617.15 USD, da sich der Wert eines Illumina-Papiers am 17.09.2026 auf 245.18 USD belief. Mit einer Performance von -43.83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Illumina betrug jüngst 34.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch