Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Illumina-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Illumina-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Illumina-Aktie statt. Der Schlusskurs der Illumina-Aktie betrug an diesem Tag 99.30 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Illumina-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.070 Illumina-Aktien. Die gehaltenen Illumina-Anteile wären am 01.10.2026 2’675.93 USD wert, da der Schlussstand 265.72 USD betrug. Mit einer Performance von +167.59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Illumina zuletzt 41.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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