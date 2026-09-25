Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Illumina von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Illumina-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Illumina-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 175.11 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Illumina-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.571 Illumina-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 273.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156.42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56.42 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Illumina belief sich zuletzt auf 38.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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