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Lohnende Illumina-Investition? 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Illumina von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Illumina-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Illumina
227.10 CHF 4.18%
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Heute vor 10 Jahren wurden Illumina-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 175.11 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Illumina-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.571 Illumina-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 273.90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156.42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56.42 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Illumina belief sich zuletzt auf 38.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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