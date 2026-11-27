Illumina-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129.81 USD wert. Bei einem Illumina-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.770 Illumina-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (200.39 USD), wäre die Investition nun 154.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.37 Prozent zugenommen.

Illumina war somit zuletzt am Markt 30.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch