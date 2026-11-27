|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Illumina-Investment?
|
27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Illumina-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Illumina-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129.81 USD wert. Bei einem Illumina-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.770 Illumina-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (200.39 USD), wäre die Investition nun 154.37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.37 Prozent zugenommen.
Illumina war somit zuletzt am Markt 30.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Illumina Inc.
|
27.11.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Illumina von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Illumina selected to help bring precision medicine into everyday healthcare in Singapore (EQS Group)
|
30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Illumina Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.