S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Illumina-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Illumina-Aktie betrug an diesem Tag 97.68 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Illumina-Aktie investierten, hätten nun 1.024 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (221.66 USD), wäre die Investition nun 226.92 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126.92 Prozent gesteigert.

Illumina markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch