Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Illumina-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Illumina-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Illumina-Aktie betrug an diesem Tag 95.50 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Illumina-Aktie investierten, hätten nun 104.712 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (193.72 USD), wäre die Investition nun 20’284.82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102.85 Prozent gesteigert.
Illumina markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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