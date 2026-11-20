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|Profitable Illumina-Investition?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Illumina-Aktien gewesen.
Am 20.11.2016 wurde das Illumina-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Illumina-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 128.76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 77.661 Illumina-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 15’583.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200.66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55.83 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Illumina belief sich zuletzt auf 31.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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