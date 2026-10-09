Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Illumina-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden Illumina-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Illumina-Anteile an diesem Tag 134.55 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 74.324 Illumina-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Illumina-Papiers auf 264.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’663.97 USD wert. Damit wäre die Investition um 96.64 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Illumina belief sich zuletzt auf 40.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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