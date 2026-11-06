S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illumina-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Illumina-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 110.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.908 Illumina-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Illumina-Papiers auf 208.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 188.78 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 88.78 Prozent gleich.

Am Markt war Illumina jüngst 34.16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch