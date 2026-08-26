Illinois Tool Works Aktie 940785 / US4523081093
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Illinois Tool Works von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Illinois Tool Works-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Illinois Tool Works-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 230.01 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Illinois Tool Works-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43.476 Illinois Tool Works-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 281.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’245.12 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22.45 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Illinois Tool Works eine Marktkapitalisierung von 80.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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