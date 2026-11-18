Heute vor 5 Jahren wurden Illinois Tool Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 240.97 USD. Bei einem Illinois Tool Works-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.499 Illinois Tool Works-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’689.01 USD, da sich der Wert einer Illinois Tool Works-Aktie am 17.11.2026 auf 281.67 USD belief. Damit wäre die Investition 16.89 Prozent mehr wert.

Illinois Tool Works wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80.91 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch