S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Illinois Tool Works-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Illinois Tool Works-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Illinois Tool Works-Aktie an diesem Tag 121.12 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.826 Illinois Tool Works-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 269.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 222.82 USD wert. Damit wäre die Investition um 122.82 Prozent gestiegen.

Alle Illinois Tool Works-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 78.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch