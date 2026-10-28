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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illinois Tool Works-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Illinois Tool Works-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Illinois Tool Works-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Illinois Tool Works-Aktie bei 113.84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 87.843 Illinois Tool Works-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 24’238.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275.93 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 24’238.40 USD entspricht einer Performance von +142.38 Prozent.
Illinois Tool Works markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Illinois Tool Works Inc.
Analysen zu Illinois Tool Works Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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