S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illinois Tool Works-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Illinois Tool Works-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Illinois Tool Works-Aktie bei 113.84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 87.843 Illinois Tool Works-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 24’238.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 275.93 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 24’238.40 USD entspricht einer Performance von +142.38 Prozent.

Illinois Tool Works markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch