S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor einem Jahr eingefahren

Am 07.10.2025 wurden Illinois Tool Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 255.75 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Illinois Tool Works-Aktie investiert, befänden sich nun 39.101 Illinois Tool Works-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’445.36 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Papiers am 06.10.2026 auf 267.14 USD belief. Mit einer Performance von +4.45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Illinois Tool Works-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch