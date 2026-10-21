S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illinois Tool Works von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Illinois Tool Works-Papier statt. Diesen Tag beendete das Illinois Tool Works-Papier bei 224.53 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 4.454 Illinois Tool Works-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 274.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’224.65 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22.46 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Illinois Tool Works zuletzt 77.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch