Illinois Tool Works Aktie 940785 / US4523081093
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Illinois Tool Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Illinois Tool Works-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Illinois Tool Works-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Illinois Tool Works-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Illinois Tool Works-Papiers betrug an diesem Tag 262.18 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Illinois Tool Works-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.814 Illinois Tool Works-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’024.83 USD, da sich der Wert eines Illinois Tool Works-Papiers am 08.09.2026 auf 268.69 USD belief. Damit wäre die Investition um 2.48 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Illinois Tool Works eine Marktkapitalisierung von 76.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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