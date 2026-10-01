S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der IDEX-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 93.57 USD wert. Bei einem IDEX-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.687 IDEX-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEX-Papiers auf 227.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’436.46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 143.65 Prozent erhöht.

Der IDEX-Wert an der Börse wurde auf 16.95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch