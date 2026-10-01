IDEX Aktie 940669 / US45167R1041
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IDEX gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der IDEX-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 93.57 USD wert. Bei einem IDEX-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.687 IDEX-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IDEX-Papiers auf 227.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’436.46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 143.65 Prozent erhöht.
Der IDEX-Wert an der Börse wurde auf 16.95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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