S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEX von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden IDEX-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das IDEX-Papier bei 94.03 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IDEX-Aktie investiert, befänden sich nun 1.063 IDEX-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 224.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 238.87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 138.87 Prozent vermehrt.

IDEX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch