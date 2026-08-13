IDEX Aktie 940669 / US45167R1041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables IDEX-Investment?
|
13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in IDEX eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IDEX-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das IDEX-Papier an diesem Tag 169.50 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.590 IDEX-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 240.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.90 USD wert. Mit einer Performance von +41.90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von IDEX belief sich zuletzt auf 17.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu IDEX Corp.
|
13.08.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Ausblick: IDEX präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel IDEX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IDEX-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: IDEX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.07.26
|S&P 500-Wert IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu IDEX Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.