S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IDEX-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das IDEX-Papier an diesem Tag 169.50 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.590 IDEX-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 240.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.90 USD wert. Mit einer Performance von +41.90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von IDEX belief sich zuletzt auf 17.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch