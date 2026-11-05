S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor einem Jahr abgeworfen

Die IDEX-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IDEX-Anteile bei 168.27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IDEX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.594 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.88 USD, da sich der Wert eines IDEX-Papiers am 04.11.2026 auf 233.69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38.88 Prozent zugenommen.

IDEX war somit zuletzt am Markt 17.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch