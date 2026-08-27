IDEX Aktie 940669 / US45167R1041
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IDEX-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden IDEX-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IDEX-Aktie an diesem Tag bei 225.30 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die IDEX-Aktie investierten, hätten nun 44.385 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 234.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’425.65 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 4.26 Prozent.
IDEX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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