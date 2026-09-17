S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden IDEX-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 214.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46.677 IDEX-Anteilen. Die gehaltenen IDEX-Aktien wären am 16.09.2026 10’338.87 USD wert, da der Schlussstand 221.50 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 3.39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für IDEX eine Börsenbewertung in Höhe von 16.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch