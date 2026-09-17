IDEX Aktie 940669 / US45167R1041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|IDEX-Anlage im Blick
|
17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier IDEX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEX von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in IDEX-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden IDEX-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 214.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46.677 IDEX-Anteilen. Die gehaltenen IDEX-Aktien wären am 16.09.2026 10’338.87 USD wert, da der Schlussstand 221.50 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 3.39 Prozent.
Zuletzt ergab sich für IDEX eine Börsenbewertung in Höhe von 16.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu IDEX Corp.
Analysen zu IDEX Corp.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.